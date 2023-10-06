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الأمم المتحدة: كل شيء يشير إلى أن صاروخًا روسيًا هو الذي أصاب غروزا في أوكرانيا

أخبار دولية
2023-10-06 | 06:41
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الأمم المتحدة: كل شيء يشير إلى أن صاروخًا روسيًا هو الذي أصاب غروزا في أوكرانيا
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الأمم المتحدة: كل شيء يشير إلى أن صاروخًا روسيًا هو الذي أصاب غروزا في أوكرانيا

الأمم المتحدة: كل شيء يشير إلى أن صاروخًا روسيًا هو الذي أصاب غروزا في أوكرانيا

صرحت متحدثة بإسم مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان الجمعة أن "كل شيء يشير إلى أن صاروخًا روسيًا هو الذي أصاب قرية غروزا الصغيرة في أوكرانيا الخميس وأدى إلى مقتل العشرات".
     
وقالت إليزابيث ثروسيل خلال الإحاطة الدورية للأمم المتحدة في جنيف: "في هذه المرحلة، من الصعب للغاية بالطبع التثبت بشكل مطلق مما حدث، ولكن بالنظر إلى الموقع، وبالنظر إلى تعرض المقهى للقصف، فإن كل شيء يشير إلى أنه كان صاروخًا روسيًا"، مشددة على ضرورة مواصلة التحقيق.
     
ودان الأمين العام للأمم المتحدة ومسؤولون آخرون في الوكالات التابعة للأمم المتحدة والعواصم الغربية الكبرى الهجوم.
     
واتهم الأوروبيون والأميركيون روسيا بالوقوف وراء ذلك، ولم تنف موسكو ذلك.
 

أخبار دولية

الأمم المتحدة

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