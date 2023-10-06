الكرملين: روسيا لا تضرب سوى "أهداف عسكرية"

أكد الكرملين أن القوات الروسية لم تستهدف مطلقًا البنية التحتية المدنية في أوكرانيا، وذلك بعدما اتهمت كييف موسكو بالوقوف خلف هجوم صاروخي أدى إلى مقتل أكثر من 50 شخصًا الخميس في قرية غروزا في الشرق.وشدد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين على أن الجيش الروسي لا يضرب أهدافا مدنية، مشيرا إلى أن الضربات تشن على أهداف عسكرية، في أماكن يتركز فيها العسكريون.