مقتل جندي تركي بهجوم في سوريا

قُتل جندي تركي متأثرًا بجروحه بعد هجوم صاروخي في سوريا، على ما أعلنت وزارة الدفاع التركية، وهو أول ضحية من الجانب التركي مذ أن شنّت أنقرة سلسلة ضربات جوية هذا الأسبوع.



وتأتي الضربات التركية بعد هجوم نفذه شخصان الأحد استهدف مقر وزارة الداخلية في أنقرة وأدى إلى إصابة شرطيين، وتبنّاه حزب العمال الكردستاني الذي يخوض تمرّدا مسلحا ضد السلطات التركية منذ العام 1984.



واشارت وزارة الدفاع التركية إلى أن الجندي أُصيب في ضربة صاروخية على قاعدة للجيش التركي في بلدة دابق بشمال سوريا.



وتحدثت وزارة الدفاع التركية عن وفاة جندي أُصيب في العراق في 30 أيلول.