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بوريل في الصين من 12 حتى 14 تشرين الأول
أخبار دولية
2023-10-06 | 09:09
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بوريل في الصين من 12 حتى 14 تشرين الأول
يزور مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بكين الأسبوع المقبل، بعدما أُرجئت زيارته للصين مرّتين، بحسب ما أفاد مسؤول أوروبي في بروكسل.
وأُرجئت الزيارة الأولى، التي كان من المقرر أن يجريها بوريل في منتصف نيسان، بسبب إصابته بكوفيد-19.
أمّا الزيارة الثانية التي كانت مقررة في تموز، فألغتها بكين في اللحظة الأخيرة.
وهذه المرة، سيتوجه بوريل إلى الصين من 12 حتى 14 تشرين الأول.
وسيلتقي في بكين وزير الخارجية وانغ يي في إطار "حوار استراتيجي بين الاتحاد الأوروبي والصين" بهدف البحث في "العلاقات الثنائية مثل قضايا السياسة الخارجية والأمن"، وفق المصدر الأوروبي.
ومن المقرر أن تُثار في المناقشات الاستراتيجية التي عرضتها المفوضية الأوروبية في حزيران للاستجابة بحزم أكبر للمخاطر التي تهدد الأمن الاقتصادي للاتحاد الأوروبي وخصوصًا الصينية منها.
أخبار دولية
الصين
بوريل
الاتخاد الاوروبي
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