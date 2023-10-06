إنذار بوجود قنبلة يطلق تحذيرات أمنية في 42 مطارا في الفيليبين

نُشرت دوريات أمنية وكلاب مدربة في عشرات المطارات الفيليبينية، بعد أن تلقت سلطة الطيران المدني تهديدا بوجود قنبلة يستهدف طائرات تجارية.



وأوضحت سلطة الطيران المدني الفيليبينية أنها تحقق في التهديد الذي وردها في رسالة بالبريد الالكتروني تحذر من أن طائرات في مطار مانيلا وأربع مطارات أخرى سوف "تنفجر".



وأعلنت الهيئة الناظمة في بيان الاربعاء أن 42 مطارا تجارية وضع في "حالة تأهب قصوى" وأنه "يجري تنفيذ إجراءات أمنية معززة فورية في جميع المطارات".



وقال المتحدث باسم سلطة الطيران إريك أبولونيو لوكالة فرانس برس إنه "لم يُعثر على قنابل" ولم تتسب حالة التأهب بتعطيل رحلات.



وقالت سلطة مطار مانيلا الجمعة إن "دوريات راجلة ومسيرة نُشرت فيما تقوم وحدات كي-9 (الكلاب المدربة) بجولات في مباني المطار كإجراءات إضافية إلى البروتوكولات اليومية المطبقة أساسا".