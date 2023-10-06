الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
24
o
جبل لبنان
24
o
متن
25
o
كسروان
25
o
الشمال
25
o
الجنوب
24
o
البقاع
17
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
The Researcher
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
24
o
جبل لبنان
24
o
متن
25
o
كسروان
25
o
الشمال
25
o
الجنوب
24
o
البقاع
17
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
توجيه تهمة القيام بمناورات احتيالية لساركوزي
أخبار دولية
2023-10-06 | 10:44
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
توجيه تهمة القيام بمناورات احتيالية لساركوزي
وجهت التهمة للرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي الجمعة في إطار تحقيق في مناورات احتيالية محتملة تهدف إلى تبرئته من شبهات التمويل الليبي لحملته الرئاسية عام 2007.
وجهت إلى رئيس الدولة السابق (2007-2012) الذي حضر إلى محكمة باريس القضائية تهمة التحريض على شهادة زائفة وتشكيل مجموعة اجرامية بهدف الاعداد للاحتيال، كما افاد مصدر قضائي لفرانس برس.
يفتح هذا القرار الطريق أمام محاكمة جديدة محتملة لهذه الشخصية الرئيسية في اليمين الفرنسي.
وتم ذلك بعد حوالي ثلاثين ساعة من الاستجواب برئاسة قاضيين ماليين مسؤولين عن هذا التحقيق القضائي الذي بوشر في ايار 2021 حول هذه العملية التي أطلق عليها أحد المتهمين اسم "إنقاذ ساركوزي".
وقال المحاميان جان ميشال داروا وكريستوف انغرين في بيان تلقت فرانس برس نسخة عنه "إن نيكولا ساركوزي مصمم بحزم على نيل حقوقه وإظهار الحقيقة والدفاع عن شرفه".
من خلال لائحة الاتهام هذه، يرى القضاة أن لديهم ما يكفي من الأدلة الجدية أو الثابتة فيما يتعلق بمشاركته في المناورات التي أجراها ما لا يقل عن تسعة أطراف آخرين متورطين بدرجات متفاوتة، ربما من خلال منحهم موافقته.
آخر الأخبار
أخبار دولية
القيام
بمناورات
احتيالية
لساركوزي
التالي
النيابة العامة في فنزويلا تصدر مذكرة توقيف بحق المعارض خوان غوايدو
"يوروبول" تشارك في فريق التحقيق المشترك في الجرائم بأوكرانيا
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2023-09-14
توجيه تهمة حيازة سلاح في شكل غير قانوني الى هانتر بايدن نجل الرئيس الأميركي
أخبار دولية
2023-09-14
توجيه تهمة حيازة سلاح في شكل غير قانوني الى هانتر بايدن نجل الرئيس الأميركي
0
منوعات
2023-10-04
أجبروها على القيام بالجراحة رغم ترددها... ما حصل معها أثناء عملية انقاص الوزن خطيراً ومرعباً!
منوعات
2023-10-04
أجبروها على القيام بالجراحة رغم ترددها... ما حصل معها أثناء عملية انقاص الوزن خطيراً ومرعباً!
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-10-01
رئيس مركز عمليات الفرزل بالدفاع المدني: يلزمنا آليات وألبسة كي نتمكن من القيام بمهامنا خلال العواصف الثلجية
تقارير نشرة الاخبار
2023-10-01
رئيس مركز عمليات الفرزل بالدفاع المدني: يلزمنا آليات وألبسة كي نتمكن من القيام بمهامنا خلال العواصف الثلجية
0
منوعات
2023-10-01
بعد أن قتلت طفلها وطبخته...المحكمة المصرية تبرىء المتهمة لهذا السبب!
منوعات
2023-10-01
بعد أن قتلت طفلها وطبخته...المحكمة المصرية تبرىء المتهمة لهذا السبب!
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:00
فشل الاجماع الاوروبي حول إصلاح نظام الهجرة
تقارير نشرة الاخبار
14:00
فشل الاجماع الاوروبي حول إصلاح نظام الهجرة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:20
من أين انطلقت المسيّرات على حمص؟
تقارير نشرة الاخبار
13:20
من أين انطلقت المسيّرات على حمص؟
0
أخبار دولية
09:11
إنذار بوجود قنبلة يطلق تحذيرات أمنية في 42 مطارا في الفيليبين
أخبار دولية
09:11
إنذار بوجود قنبلة يطلق تحذيرات أمنية في 42 مطارا في الفيليبين
0
أخبار دولية
09:09
بوريل في الصين من 12 حتى 14 تشرين الأول
أخبار دولية
09:09
بوريل في الصين من 12 حتى 14 تشرين الأول
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2023-10-04
خلعت ملابسها وتحرشت به جنسياً...وهذا مصير ابن الـ 13 عاماً!
منوعات
2023-10-04
خلعت ملابسها وتحرشت به جنسياً...وهذا مصير ابن الـ 13 عاماً!
0
أخبار دولية
2023-10-05
وزير الطاقة التركي يزور إسرائيل "في تشرين الثاني
أخبار دولية
2023-10-05
وزير الطاقة التركي يزور إسرائيل "في تشرين الثاني
0
منوعات
2023-05-04
بعد اقتحامها إحدى المدارس... "أفراس نهر بابلو إسكوبار" تثير الجدل في كولومبيا
منوعات
2023-05-04
بعد اقتحامها إحدى المدارس... "أفراس نهر بابلو إسكوبار" تثير الجدل في كولومبيا
0
منوعات
03:55
مواقف مضحكة لحيوانات برية...يتصرفون كالبشر (صور)
منوعات
03:55
مواقف مضحكة لحيوانات برية...يتصرفون كالبشر (صور)
بالفيديو
d-none hideMe
0
رياضة
14:17
نادي الحكمة ينتكس مرة جديدة مع استقالة لجنته الادارية ودعوة لانتخابات عامة
رياضة
14:17
نادي الحكمة ينتكس مرة جديدة مع استقالة لجنته الادارية ودعوة لانتخابات عامة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:12
للفن دورٌ بارز في الحفاظ على البيئة
تقارير نشرة الاخبار
14:12
للفن دورٌ بارز في الحفاظ على البيئة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:07
نسبة مرتفعة من الأسماك يستوردها لبنان.. فهل من خطة لخفض الاستيراد؟
تقارير نشرة الاخبار
14:07
نسبة مرتفعة من الأسماك يستوردها لبنان.. فهل من خطة لخفض الاستيراد؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:04
بين الطاقة والداخلية...راحِت عالأنهر
تقارير نشرة الاخبار
14:04
بين الطاقة والداخلية...راحِت عالأنهر
0
تقارير نشرة الاخبار
14:00
فشل الاجماع الاوروبي حول إصلاح نظام الهجرة
تقارير نشرة الاخبار
14:00
فشل الاجماع الاوروبي حول إصلاح نظام الهجرة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
بين داتا أعداد السوريين وعمل الـ ngo... زياد بارود يشرح كيف يمكن للبنان أن يتحرك ضمن القانون
تقارير نشرة الاخبار
13:42
بين داتا أعداد السوريين وعمل الـ ngo... زياد بارود يشرح كيف يمكن للبنان أن يتحرك ضمن القانون
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
لا حلول ناجحة لمعضلة النزوح السوري من دون تدخّل إقليمي - دولي
تقارير نشرة الاخبار
13:39
لا حلول ناجحة لمعضلة النزوح السوري من دون تدخّل إقليمي - دولي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
إشكال الدورة..هل يتكرر وفي مناطق أخرى؟
تقارير نشرة الاخبار
13:37
إشكال الدورة..هل يتكرر وفي مناطق أخرى؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
قتلى واصابات في سجن زحلة.. ماذا حصل؟
تقارير نشرة الاخبار
13:28
قتلى واصابات في سجن زحلة.. ماذا حصل؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
02:06
إنخفاض في سعر صفيحة البنزين
اقتصاد
02:06
إنخفاض في سعر صفيحة البنزين
2
أمن وقضاء
15:54
إشكال في منطقة الدورة
أمن وقضاء
15:54
إشكال في منطقة الدورة
3
امن وقضاء
09:17
قتلى وحالات اختناق في سجن زحلة جراء اندلاع حريق داخله
امن وقضاء
09:17
قتلى وحالات اختناق في سجن زحلة جراء اندلاع حريق داخله
4
خبر كاذب
05:32
الخبر يقلق المتابعين.. هل توفي دريد لحام؟
خبر كاذب
05:32
الخبر يقلق المتابعين.. هل توفي دريد لحام؟
5
أخبار لبنان
04:19
إشكال الدورة بين اللبنانيين والسوريين... ماذا في المعطيات؟
أخبار لبنان
04:19
إشكال الدورة بين اللبنانيين والسوريين... ماذا في المعطيات؟
6
فنّ
05:52
نجوى كرم كما لم تروها سابقاً... "شوفوا ملّا نقزي أكلناها" (فيديو)
فنّ
05:52
نجوى كرم كما لم تروها سابقاً... "شوفوا ملّا نقزي أكلناها" (فيديو)
7
حال الطقس
03:20
إحتمال تساقط أمطار محلية... هذه تفاصيل الطقس
حال الطقس
03:20
إحتمال تساقط أمطار محلية... هذه تفاصيل الطقس
8
أمن وقضاء
13:09
قوى الامن توضح التفاصيل كاملة: سجناء افتعلوا الحريق نتيجة احباط عمليّة التحضير للفرار من سجن زحلة
أمن وقضاء
13:09
قوى الامن توضح التفاصيل كاملة: سجناء افتعلوا الحريق نتيجة احباط عمليّة التحضير للفرار من سجن زحلة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More