فيدان وبلينكن تطرّقا هاتفيا إلى إسقاط الولايات المتحدة مسيّرة تركية فوق سوريا



أبلغ وزير خارجية تركيا نظيره الأميركي بأن الضربات الجوية التي تشنها أنقرة في سوريا ستستمر على الرغم من إسقاط الولايات المتحدة مسيّرة تركية.



وجاءت المحادثة الهاتفية بين وزيري الخارجية التركي هاكان فيدان والأميركي أنتوني بلينكن غداة إسقاط مقاتلة أميركية مسيّرة قتالية تركية كانت تستهدف القوات الكردية المدعومة من واشنطن في سوريا.



وهذه أول واقعة من نوعها بين البلدين المنضويين في حلف شمال الأطلسي (ناتو).



وقال فيدان لبلينكن إن "عمليات مكافحة الإرهاب التركية في العراق وسوريا ستستمر بعزم"، بحسب ما أفاد مصدر دبلوماسي تركي بعد المحادثة الهاتفية. وقال المصدر الدبلوماسي إن البلدين توصلا إلى اتفاق بشأن سبل تهدئة الصراعات المستقبلية في المنطقة "بطريقة لا تعرقل معركتنا ضد الإرهاب".