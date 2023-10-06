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قوات الدعم السريع تسيطر على محطة لضخ النفط شرق الخرطوم
أخبار دولية
2023-10-06 | 17:49
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قوات الدعم السريع تسيطر على محطة لضخ النفط شرق الخرطوم
سيطرت قوات الدعم السريع الجمعة على محطة لضخ النفط في منطقة العيلفون شرق الخرطوم وتم إجلاء الفنيين والمهندسين والعاملين فيها، بحسب ما أفاد شهود عيان.
وتضخ المحطة التي تقع على بعد قرابة 30 كيلومترا شرق العاصمة السودانية، نفط السودان ودولة جنوب السودان عبر خطوط أنابيب تمتد على مسافة حوالي ألف كيلومتر إلى ميناء التصدير في بورتسودان، على البحر الأحمر.
وإذا توقفت محطة ضخّ العيلفون عن العمل، يتوقف تصدير النفط إلى الخارج.
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