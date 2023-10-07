تسلّل مسلّحين من غزّة وصفارات إنذار إسرائيليّة

أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان وقوع حادث أمني في المناطق المحيطة بغزة.



وتدوّي صفارات الإنذار في مستوطنات إسرائيلية محاذية لقطاع غزة جراء إطلاق عشرات الصواريخ تجاهها، ويُظهر الفيديو المرفق إطلاق رشقات صاروخية من غزة تجاه مستوطنات إسرائيلية حدودية، والقبة الحديدية تعترض عدداً منها.

واندلعت النيران في مبنى بمدينة عسقلان بالإضافة إلى تضرّر مبانٍ أخرى جراء صواريخ أُطلقت من غزة.



كذلك، أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن محاولة تسلّل إلى مستوطنات غلاف غزة عبر طائرة شراعيّة، قائلةً إن لديها تقارير أولية عن تسلّل لمسلحين فلسطينيين من غزة".