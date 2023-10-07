مقتل ستة سجناء جراء اضطرابات داخل سجن في الإكوادور

قُتل ستة سجناء الجمعة خلال "اضطرابات" شهدها سجن في غواياكيل، المدينة الكبيرة في جنوب غرب الإكوادور حيث خلف العنف بين السجناء أكثر من 430 قتيلا منذ العام 2021.



وقالت إدارة السجون الوطنية في بيان إن "واقعة حدثت" في أحد عنابر سجن غواياس 1 أسفرت عن ستة قتلى.



من جهتها، قالت النيابة العامة إنه "يجري تنفيذ البروتوكولات الأمنية (...) في مواجهة الاضطرابات التي حدثت بعد ظهر الجمعة".