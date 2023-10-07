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واشنطن تطرد دبلوماسيَّين روسيَّين ردا على خطوة مماثلة لموسكو
أخبار دولية
2023-10-07 | 01:04
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واشنطن تطرد دبلوماسيَّين روسيَّين ردا على خطوة مماثلة لموسكو
أعلنت الولايات المتحدة الجمعة أنها قررت طرد دبلوماسيَين روسيَين، ردا على طرد موسكو دبلوماسيَين أميركيَين الشهر الماضي.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر "ردا على طرد روسيا الاتحادية، بحجج واهية، اثنين من دبلوماسيي السفارة الأميركية في موسكو، ردت وزارة الخارجية بالمثل، بإعلانها أن اثنين من مسؤولي السفارة الروسية العاملين في الولايات المتحدة شخصان غير مرغوب فيهما".
وأعلنت روسيا في 14 أيلول أنها طردت دبلوماسيَين أميركيَين لتواصلهما مع المواطن الروسي روبرت شونوف الذي عمل سابقا في القنصلية الأميركية في مدينة فلاديفوستوك والذي أوقِف في وقت سابق هذا العام للاشتباه في نقله معلومات سرية حول النزاع في أوكرانيا إلى الولايات المتحدة.
وبعد خفض سابق لعدد الدبلوماسيين، بدأ شونوف العمل بصفة متعاقد خارجي، وتقول الولايات المتحدة إنه كُلّف المراقبة الروتينية لوسائل الإعلام الروسية المتاحة للجمهور.
أخبار دولية
دبلوماسيَّين
روسيَّين
مماثلة
لموسكو
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