الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

إغلاق سبع مدارس في فرنسا جراء انتشار بقّ الفراش

أخبار دولية
2023-10-07 | 01:13
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
إغلاق سبع مدارس في فرنسا جراء انتشار بقّ الفراش
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
إغلاق سبع مدارس في فرنسا جراء انتشار بقّ الفراش

أعلن وزير التعليم الفرنسي غابرييل أتال الجمعة أن السلطات اضطرت إلى إغلاق سبع مدارس بسبب انتشار بقّ الفراش.
     
وقال لقناة فرانس 5 التلفزيونية "رصد بقّ الفراش على مستويات مختلفة في... 17 مؤسسة. حاليا، وأنا أتحدث إليكم، سبع مؤسسات مغلقة لهذا السبب".
     
عقدت الحكومة الفرنسية سلسلة اجتماعات هذا الأسبوع للبحث في تزايد حالات الإبلاغ عن انتشار بقّ الفراش في وقت تستضيف فرنسا كأس العالم للرغبي وتستعد لأولمبياد باريس 2024.
     
وكانت وزارة التربية والتعليم قد أفادت في بيان أرسلته إلى وكالة فرانس برس في وقت سابق الجمعة بإغلاق خمس مدارس تضم 1500 طالب.
     

أخبار دولية

مدارس

فرنسا

انتشار

الفراش

LBCI التالي
دوي صافرات الإنذار في القدس بعد إطلاق صواريخ من غزة
القائد العام للقسام: نعلن بدء عملية "طوفان الأقصى" والضربة الأولى تجاوزت 5 آلاف صاروخ
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
امن وقضاء
2023-09-29

القوة الأمنية الفلسطينية المشتركة تستكمل بنود عملية انتشار عناصرها عند مداخل مدارس "الأونروا" في عين الحلوة

LBCI
أخبار دولية
2023-09-28

وزيرا دفاع بريطانيا وفرنسا في أوكرانيا لإجراء مباحثات حول المساعدات

LBCI
امن وقضاء
2023-09-25

قائد القوة المشتركة في عين الحلوة :خطوة انتشارنا يتبعها اتفاق لإخلاء مدارس الأونروا

LBCI
أخبار دولية
2023-09-19

فرنسا تدعو إلى اجتماع عاجل للأمم المتحدة والولايات المتحدة تخطط لإجراء محادثات حول قره باغ

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
03:59

هروب جماعي للمستوطنين من مستوطنات غلاف قطاع غزة (فيديو)

LBCI
أخبار دولية
03:48

السفير الروسيّ لدى الولايات المتحدة: طرد الدبلوماسيين الروس انتقام تافه

LBCI
أخبار دولية
03:36

ماذا في آخر المستجدات والتطورات الميدانية بشأن التصعيد الفلسطيني الإسرائيلي؟

LBCI
أخبار دولية
03:14

زلزال بقوة 6,2 درجات يضرب غرب أفغانستان

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
01:30

مسؤول نجمة داود الحمراء: عدد القتلى في عملية حماس في غلاف غزة كبير ولا نستطيع حصره الآن

LBCI
خبر عاجل
03:49

الإذاعة الإسرائيلية: حماس أسرت 35 إسرائيليا حتى الآن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-08-05

"شخطة قلم" أمين سلام كادت أن تُحدث أزمة ديبلوماسية مع الكويت

LBCI
منوعات
2023-10-02

سائق متهور وحادث اصطدام مرعب... مراهقان رحلا بطريقة مأساوية في هذا البلد!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
رياضة
14:17

نادي الحكمة ينتكس مرة جديدة مع استقالة لجنته الادارية ودعوة لانتخابات عامة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:12

للفن دورٌ بارز في الحفاظ على البيئة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:07

نسبة مرتفعة من الأسماك يستوردها لبنان.. فهل من خطة لخفض الاستيراد؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:04

بين الطاقة والداخلية...راحِت عالأنهر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:00

فشل الاجماع الاوروبي حول إصلاح نظام الهجرة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

بين داتا أعداد السوريين وعمل الـ ngo... زياد بارود يشرح كيف يمكن للبنان أن يتحرك ضمن القانون

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

لا حلول ناجحة لمعضلة النزوح السوري من دون تدخّل إقليمي - دولي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

إشكال الدورة..هل يتكرر وفي مناطق أخرى؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

قتلى واصابات في سجن زحلة.. ماذا حصل؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
01:30

مسؤول نجمة داود الحمراء: عدد القتلى في عملية حماس في غلاف غزة كبير ولا نستطيع حصره الآن

LBCI
خبر عاجل
01:09

القائد العام للقسام: نعلن بدء عملية "طوفان الأقصى" والضربة الأولى تجاوزت 5 آلاف صاروخ

LBCI
خبر كاذب
05:32

الخبر يقلق المتابعين.. هل توفي دريد لحام؟

LBCI
خبر عاجل
01:52

هيئة البث الاسرائيلية: مسلّحون من حماس يسيطرون على مركز للشرطة في سديروت وسقوط جرحى في تبادل لإطلاق النار ووزير الدفاع يوافق على استدعاء واسع النطاق لجنود الاحتياط

LBCI
امن وقضاء
09:17

قتلى وحالات اختناق في سجن زحلة جراء اندلاع حريق داخله

LBCI
خبر عاجل
01:18

الجيش الإسرائيلي: نعلن حالة الحرب بعد تسلل فلسطينيين إلى قلب إسرائيل

LBCI
فنّ
05:52

نجوى كرم كما لم تروها سابقاً... "شوفوا ملّا نقزي أكلناها" (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
04:19

إشكال الدورة بين اللبنانيين والسوريين... ماذا في المعطيات؟

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More