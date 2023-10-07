إغلاق سبع مدارس في فرنسا جراء انتشار بقّ الفراش

أعلن وزير التعليم الفرنسي غابرييل أتال الجمعة أن السلطات اضطرت إلى إغلاق سبع مدارس بسبب انتشار بقّ الفراش.



وقال لقناة فرانس 5 التلفزيونية "رصد بقّ الفراش على مستويات مختلفة في... 17 مؤسسة. حاليا، وأنا أتحدث إليكم، سبع مؤسسات مغلقة لهذا السبب".



عقدت الحكومة الفرنسية سلسلة اجتماعات هذا الأسبوع للبحث في تزايد حالات الإبلاغ عن انتشار بقّ الفراش في وقت تستضيف فرنسا كأس العالم للرغبي وتستعد لأولمبياد باريس 2024.



وكانت وزارة التربية والتعليم قد أفادت في بيان أرسلته إلى وكالة فرانس برس في وقت سابق الجمعة بإغلاق خمس مدارس تضم 1500 طالب.

