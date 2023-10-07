دوي صافرات الإنذار في القدس بعد إطلاق صواريخ من غزة

أطلق الجيش الإسرائيلي صفارات الإنذار في القدس بعد إطلاق وابل من الصواريخ من قطاع غزة المحاصر على إسرائيل السبت، حسبما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس.



وأدى إطلاق الصواريخ الذي بدأ في وقت سابق من اليوم إلى مقتل شخص واحد على الأقل، وهي امرأة في الستينيات من عمرها، في جنوب إسرائيل وإصابة 15 آخرين، وفق مسعفين.