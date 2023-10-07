أسر مستوطنين خلال اقتحام كتائب القسام لمستوطنة قرب غلاف غزة

نجحت مجموعة من المقاومين الفلسطينيين باقتحام مستوطنة سديروت المتاخمة لقطاع غزة.



ودارت حرب شوارع بين المقاتلين الفلسطينيين وقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنات غلاف غزة، وفق "روسيا اليوم".



وتمكن مقاتلو القسام من أسر مستوطنين داخل مستوطنات "غلاف غزة".



وتم تداول صور ومقاطع فيديو لجندي إسرائيلي نجح فلسطينيون بأسره ونقله لقطاع غزة.



كما أظهر فيديو الاستيلاء على جيب "همر" إسرائيلي ودخوله لغزة.