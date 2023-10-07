الرئيس الإسرائيلي: نواجه ساعات صعبة

شدد الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، السبت، على ان بلاده تواجه ساعات صعبة، بحسب ما نقلت عنه صحيفة صحيفة "جيروزاليم بوست"، حيث بدا المشهد مشتعلا في إسرائيل، بعد إطلاق حركة حماس عملية عسكرية واسعة النطاق عليها.



وقال هرتسوغ "أدعو الجميع إلى الانصياع لتعليمات قيادة الجبهة الداخلية وإظهار الدعم المتبادل والبقاء صامدين".