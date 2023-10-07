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بيروت
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o
جبل لبنان
28
o
متن
28
o
كسروان
28
o
الشمال
30
o
الجنوب
28
o
البقاع
27
o
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وصول وفد من مجلس الشيوخ الأميركي إلى الصين
أخبار دولية
2023-10-07 | 02:50
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وصول وفد من مجلس الشيوخ الأميركي إلى الصين
أخبار دولية
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