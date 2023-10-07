زلزال بقوة 6 درجات يضرب المكسيك

ضرب زلزال بقوة ست درجات ولاية واخاكا جنوب المكسيك مساء الجمعة، حسبما أعلن المركز الوطني لرصد الزلزال.



وقال المركز على منصة إكس إن مركز الزلزال حدد في بلدة ماتياس روميرو في واخاكا.



وتم تفعيل الإنذار من زلزال في مكسيكو على بعد أكثر من 500 كلم وأخلى عشرات الأشخاص منازلهم.