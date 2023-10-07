وصول وفد من مجلس الشيوخ الأميركي إلى الصين

وصل وفد من مجلس الشيوخ الأميركي يضم أعضاء من الحزبين بقياد زعيم الأغلبية في المجلس تشاك شومر، إلى الصين السبت حسبما أعلنت وسائل إعلام رسمية.



وقالت هيئة البث الرسمية سي جي تي إن، "وصل زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأميركي تشاك شومر، على رأس وفد من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين الجمهوري والديموقراطي إلى شنغهاي السبت، المحطة الأولى في جولتهم في الصين".

