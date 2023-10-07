ماذا في آخر المستجدات والتطورات الميدانية بشأن التصعيد الفلسطيني الإسرائيلي؟

أكّدت مراسلة الـLBCI أنّ إسرائيل وضعت اللوم على "حزب الله" وإيران، معتبرة أنّه تنسيق بين الاثنين من جهة والفلسطينيين من جهة أخرى.



وقالت: "لم يعترفوا ان حماس خطفت جنودًا في غزة."



وأضافت: "المواجهات حصلت بالاسلحة والصواريخ وبتقنيات ابطلت مفعول قوّة اسرائيل."