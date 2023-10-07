السفير الروسيّ لدى الولايات المتحدة: طرد الدبلوماسيين الروس انتقام تافه

قال السفير الروسيّ لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف إنّ إعلان واشنطن طرد اثنين من الدبلوماسيين الروس، ردًا على طرد مماثل لدبلوماسيين أميركيين، ليس إلا "انتقامًا تافهًا.



وأكّد، في بيان، أنّه لم يتم تقديم "أيّ حجّة" من الجانب الأميركيّ بشأن أسباب هذا الطرد.