زلزال بقوة 6,3 درجات يضرب غرب أفغانستان

ضرب زلزال بقوة 6,3 درجة غرب أفغانستان صباح السبت، وكان مركزه قريباً من أكبر مدينة في المنطقة، حسبما أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، بعد أن قالت في وقت سابق إن قوته بلغت 6,2 درجات.



وقالت الهيئة الأميركية إنّ مركز الزلزال كان على بعد 40 كيلومتراً شمال غرب مدينة هرات، وأعقبته هزّات ارتدادية بقوة 5,5 و4,7 و6,2 درجات على مقياس ريشتر.



وأفاد صحافي في وكالة فرانس برس في المدينة أن عددا من الأهالي وأصحاب المحلات خرجوا من المباني عندما ضرب الزلزال قرابة الساعة 11,00 صباحا (06,30 ت غ) مضيفا أنه لم ترد تقارير بعد عن وقوع إصابات أو اضرار.