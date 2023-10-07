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حماس: المعركة معركة الأمّة العربية والإسلامية وعلى الدول العربية والإسلامية مسؤولية مباشرة

أخبار دولية
2023-10-07 | 04:24
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حماس: المعركة معركة الأمّة العربية والإسلامية وعلى الدول العربية والإسلامية مسؤولية مباشرة
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حماس: المعركة معركة الأمّة العربية والإسلامية وعلى الدول العربية والإسلامية مسؤولية مباشرة

أكّد المكتب الإعلاميّ المركزيّ لحركة المقاومة الإسلامية – حماس التالي:

"أولاً: الشعب الفلسطيني، ومقاومته وفي المقدمة منها كتاب الشهد عز الدين القسام، تقوم بعملية دفاع عن الشعب والأرض والمقدسات.

ثانياً: تحميل الاحتلال كامل المسؤولية عن تبعات جرائمه بحق المسجد الأقصى، وفي القدس، وضد أهلنا في الضفة وعموم فلسطين المحتلة.

ثالثاً: أولوية هذه العملية هو حماية القدس والأقصى ووقف مخططات الاحتلال الرامية إلى تهويدهما، وبناء هيكلهم المزعوم على أنقاض قبلة المسلمين الأولى.

رابعاً: تحرير الأسرى من سجون الاحتلال الفاشي، يعدّ أحد أهم العناوين الوطنية والسياسية والإنسانية، فحريّتهم حق وواجب وهو يشكّل أحد أهم الأولويات لدى شعبنا الفلسطيني ومقاومته المجيدة.

خامساً: التأكيد على أن هذه المعركة هي معركة الأمّة العربية والإسلامية، حيث يقوم الشعب الفلسطيني بالدفاع عن عروبة القدس وإسلامية المسجد الأقصى، وهذا يستوجب النصرة بكافة الوسائل المتاحة، عبر التظاهر في العواصم العربية والإسلامية، وتوفير كافة أدوات الدعم لصمود شعبنا الفلسطيني ومقامته الباسلة.

سادساً: الدول العربية والإسلامية يقع عليها مسؤولية مباشرة، بالوقوف ضد الاحتلال والمطالبة بإنهائه، والعمل على إسناد الشعب الفلسطيني سياسياً ودبلوماسياً ومادياً، بكافة الطرق، وفي كافة المحافل والمنظمات الدولية."

واعتبرت، في بيان، أنّ العملية العسكرية "طوفان الأقصى" هو ردٌ على العدوان الصهيونيّ على الشعب والأسرى والأرض والمقدسات والذي لم يتوقف رغم التحذيرات.
 
 

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