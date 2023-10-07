الحكومة الإيطالية: لإسرائيل حق الدفاع عن نفسها



أعلنت الحكومة الإيطالية دعمها "حق" إسرائيل في الدفاع عن نفسها، في وجه "الهجوم الوحشيّ" عليها، ردًا على العملية التي تنفذها حركة حماس بالصواريخ وعمليات التسلل، في اتجاه الأراضي الإسرائيلية.



وقالت، في بيان، إنّ روما "تدين بأشد الحزم الترهيب والعنف الجاريين بحق مدنيين أبرياء"، مؤكدةً أنّ "الترهيب لن يغلب أبدًا."