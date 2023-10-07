أبو عبيدة: العدو يدفع ثمن تدنيس مسجدنا الأقصى

شدّد الناطق باسم "كتائب القسام" أبو عبيدة أنّ نتائج المعركة مع إسرائيل لم تعلم عنها قيادة الاحتلال، مسبقًا.



وقال، ضمن حديث مع قناة "الأقصى الفضائية": "ها هو النمر الورقي الذي يستقوي على شعبنا منذ سنين، ها هو يتهاوى أمامنا، ليدفع ثمن تدنيس مسجدنا الأقصى."



وطلب من الفلسطينيين تشتيت العدو وإرباكه، مساندة للضفة وغزة.