دعت روسيا الطرفين الإسرائيليّ والفلسطينيّ إلى "ضبط النفس"، في وقت تنفذ حركة حماس عملية واسعة على إسرائيل تتضمن إطلاق صواريخ وعمليات تسلل ومواجهات على الأرض.وأكّد موفد الكرملين للشرق الأوسط وإفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف "اتصال روسيا مع الإسرائيليين والفلسطينيين والعرب.