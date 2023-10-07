ماكرون يدين "الهجمات الإرهابية" في إسرائيل

أدان الرئيس الفرنسيّ إيمانويل ماكرون بشدة "الهجمات الإرهابية" التي تستهدف إسرائيل، في وقت تنفذ حركة حماس هجومًا واسع النطاق يتضمن إطلاق صواريخ وعمليات تسلل ومعارك على الأرض.



وكتب ماكرون على منصة إكس "أعرب عن تضامني الكامل مع الضحايا وعائلاتها وأقربائها".