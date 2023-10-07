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عملية عسكرية كبيرة لحماس واسرائيل تردّ... ماذا في التفاصيل؟
أخبار دولية
2023-10-07 | 07:38
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عملية عسكرية كبيرة لحماس واسرائيل تردّ... ماذا في التفاصيل؟
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عملية عسكرية كبيرة لحماس واسرائيل تردّ... ماذا في التفاصيل؟
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أخبار دولية
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