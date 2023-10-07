دعوة مصرية لضبط النفس بعد التصعيد الفلسطينيّ

حذرت وزارة الخارجية المصرية من مخاطر وخيمة للتصعيد الحاصل بين الجانبين الفلسطينيّ والإسرائيليّ، في أعقاب سلسلة من الاعتداءات ضد المدن الفلسطينية.



ودعت، في بيان، إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وتجنب تعريض المدنيين للمزيد من المخاطر.



وحذرت من تداعيات خطيرة نتيجة تصاعد حدة العنف، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر سلباً على مستقبل جهود التهدئة.