الخارجية السعودية: مخاطر قد تنفجر من الهجومات الواسعة في إسرائيل

دعت الخارجية السعودية إلى وقف التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليّين.

وأكّدت أنّها تتابع تطورات الأوضاع غير المسبوقة بين الطرفين، محذّرةً من مخاطر انفجار الأوضاع نتيجة استمرار الاحتلال.