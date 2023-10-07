نتنياهو: نحن في حالة حرب

بعد شن حماس هجوما صباح اليوم السبت، قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو :"نحن في حالة حرب".



وجاء تصريح نتنياهو بعد تقييم للأوضاع الأمنية في مقر وزارة الأمن في مدينة تل أبيب وصرح :"مواطني إسرائيل، نحن في حالة حرب، ليس في عملية وليس في جولات، وإنما في حالة حرب. صباح اليوم نفذت حماس هجوما دمويا مباغتا ضد إسرائيل وضد مواطنيها. نحن منشغلون بهذا منذ ساعات الصباح الباكر".



مع تقييمات الأوضاع التي جرت، قال رئيس الحكومة:"عقدت اجتماعا لرؤساء الأجهزة الأمنية وأصدرت أوامري بأن يتم قبل كل شيء تطهير البلدات من المخربين الذين تسللوا الى الداخل، هذه العملية تتواصل في هذه الساعات. في المقابل أمرت بتعبئة كاملة وموسعة والرد بحرب شعواء قوية لم يشهدها العدو من قبل، العدو سيدفع ثمنا لم يعرف له مثيلا من قبل".



وبعث في رسالة إلى مواطني إسرائيل قال فيها :"أطالب حاليا كل مواطني إسرائيل الانصياع بدقة الى تعليمات الجيش الإسرائيلي وقيادة الجبهة الداخلية، نحن في حال حرب وسننتصر فيها".