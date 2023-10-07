الاتحاد الأوروبي يندد باحتجاز مدنيين رهائن "في انتهاك للقانون الدولي" في إطار هجوم حماس على إسرائيل

ندد وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل السبت باحتجاز رهائن في انتهاك للقانون الدولي في إطار الهجوم الواسع النطاق الذي تنفذه حركة حماس على إسرائيل، مطالبا بإطلاق سراحهم.



وكتب بوريل على منصة "إكس" أن "الأنباء عن احتجاز مدنيين رهائن ... مروعة، هذا يتعارض مع القانون الدولي، يجب إطلاق الرهائن فورا"، وذلك بعدما بثت حماس مقطع فيديو يظهر أسر ثلاثة رجال يرتدون ملابس مدنية قالت إنهم إسرائيليون بأيدي مقاتليها.