مودي: الهند "تتضامن مع إسرائيل"

أكّد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أن بلده "متضامنة مع إسرائيل" بعد العملية الواسعة التي شنّتها حركة حماس.



وكتب مودي على منصة "إكس": "أشعر بصدمة عميقة إزاء الأنباء عن الهجمات الإرهابية في إسرائيل ... نتضامن مع إسرائيل في هذا الوقت الصعب".