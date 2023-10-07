الناطق باسم سرايا القدس: لدى سرايا القدس جنود إسرائليين أسرى

أكد الناطق باسم سرايا القدس، أبو حمزة، أنّ لدى سرايا القدس العديد من الجنود الإسرائليين الأسرى.



وشدّد أبو حمزة على أنّ سرايا القدس والمقاومة تسجّل اليوم "فصلًا جديدًا من فصول الانتصار وكسر هيبة كيان العدو"، مشدداً على أنّ ما حدث ضمن عملية "طوفان الأقصى" وعبر سلسلة عمليات خلف خطوط العدو، هو "هزة تاريخية مدوية".