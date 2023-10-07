واشنطن "تقف بحزم" بجانب إسرائيل بمواجهة هجوم حركة حماس

نددت واشنطن "بدون لبس" بالعملية الواسعة النطاق التي تنفذها حركة حماس على إسرائيل من خلال إطلاق صواريخ وعمليات تسلل ومعارك على الأرض، وفق بيان صادر عن البيت الابيض.



وبحسب البيان، فقد دانت الولايات المتحدة بدون لبس الهجمات غير المبررة على مدنيين إسرائيليين، واصفة اياها بـ"هجمات إرهابيي حماس".

وقال البيان: "نقف بحزم مع حكومة إسرائيل وشعبها ونقدم تعازينا للإسرائيليين الذين قتلوا في هذه الهجمات".