الأمم المتحدة تندد بـ"شدة" بهجوم حركة حماس على إسرائيل

ندد موفد الأمم المتحدة الخاص إلى الشرق الأوسط تور فينيسلاند "بشدة" بالعملية العسكرية التي تشنها حركة حماس على إسرائيل، داعيا إلى وقف "الهجمات" على الفور.



وتحدث فينيسلاد في بيان عن "مشاهد عنف مروعة"، مشيرا إلى أنه "على تواصل وثيق مع كل الأطراف" ليطلب منها بصورة خاصة "حماية المدنيين".