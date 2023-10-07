نتنياهو: نحن في حالة حرب ليست عملية وليست جولة

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو أنّ إسرائيل في "حالة حرب" مع حركة حماس.



وأمر، في خطاب متلفز، باستدعاء جنود الاحتياط، مؤكّدًا أنّ "إسرائيل ستنتصر في هذه الحرب".



كما أمر رئيس الوزراء الجيش بـ"تطهير" البلدات التي توغل فيها مقاتلو حماس.



وقال نتنياهو: "نحن في حالة حرب... ليست عملية وليست جولة... بل في حالة حرب".