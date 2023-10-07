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وزارة الدفاع الأميركية تتعهد بـ"ضمان حصول إسرائيل على ما تحتاج إليه للدفاع عن نفسها"
أخبار دولية
2023-10-07 | 09:09
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وزارة الدفاع الأميركية تتعهد بـ"ضمان حصول إسرائيل على ما تحتاج إليه للدفاع عن نفسها"
أعلن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن السبت أن البنتاغون يتعهد بـ"ضمان حصول إسرائيل على ما تحتاج إليه للدفاع عن نفسها وحماية المدنيين من العنف العشوائي والإرهاب"، في أعقاب شنّ حركة حماس هجوما ضد الدولة العبرية.
وقال أوستن في بيان: "إن التزامنا بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها يبقى ثابتا"، منددا بـ"هجمات مروعة على مدنيين".
أخبار دولية
لويد أوستن
البنتاغون
إسرائيل
حماس
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