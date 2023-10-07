الأردن يدعو إلى "وقف التصعيد الخطير" بين إسرائيل وحركة حماس

دعا الأردن إلى "وقف التصعيد الخطير" و"ضبط النفس"، محذرا من خطورة "تفجر الأوضاع بشكل أكبر" بعد العملية الواسعة النطاق التي تشنها حركة حماس ضد إسرائيل.



وأكدت وزارة الخارجية الأردنية في بيان "ضرورة وقف التصعيد الخطير في غزة ومحيطها". وحذرت من "الانعكاسات الخطيرة لهذا التصعيد الذي يهدد بتفجر الأوضاع بشكل أكبر".



كما حذرت الوزارة من "تبعات هذا التصعيد على كل جهود تحقيق التهدئة الشاملة"، مؤكدة "ضرورة ضبط النفس وحماية المدنيين واحترام القانون الدولي الإنساني".



وأكدت الوزارة أن "تصاعد العنف بكل أشكاله واستمرار التصعيد سيؤديان إلى ما هو أسوأ وسينعكسان سلباً على الجميع".



وشددت على أن "إيجاد أفق سياسي حقيقي لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية، وبما ينهي الاحتلال ويجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من حزيران لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل (...)، هو السبيل الوحيد لوقف التدهور وتحقيق الأمن للجميع".



ونقل البيان عن المتحدث الرسمي باسم الوزارة سفيان القضاة قوله ان "وزير الخارجية أيمن الصفدي يجري اتصالات مكثفة مع نظراء إقليميين ودوليين له لبحث تحرك دولي عاجل وفاعل لوقف التصعيد بكل أشكاله".