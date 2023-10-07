باريس ستعزز الأمن في فرنسا في أماكن تجمّع اليهود بعد هجوم حركة حماس ضد إسرائيل

أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان أن بلاده ستعزّز الأمن في أماكن تجمّع اليهود والمدارس اليهودية في فرنسا، لا سيّما في العاصمة باريس وضواحيها، بعد الهجوم الذي شنته حركة حماس ضد إسرائيل.



وقال دارمانان خلال جولة في مدينة تولوز إنه بناء على طلب الرئيس إيمانويل ماكرون "أصدرنا أمرًا إلى المحافظين بحماية أماكن التجمّع بالطبع، وفور عودتي إلى باريس سأترأس اجتماعًا أمنيًا لمعرفة الصعوبات التي قد نواجهها على أراضينا"، مضيفًا أن "لا تهديد" حاليًا.