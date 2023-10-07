198 قتيلا وأكثر من 1600 جريح في قطاع غزة

قتل 198 فلسطينيا على الأقل وأصيب أكثر من 1600 آخرون بجروح متفاوتة السبت، وفق وزارة الصحة الفلسطينية، في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة والذي جاء ردا على هجوم مباغت لحركة حماس.



وقالت الوزارة في بيان: "وصل إجمالي عدد الشهداء والجرحى السبت الى 198 شهيدا و1610 إصابات بجروح مختلفة".



وحتى بعد الظهر، بلغت حصيلة القتلى في الجانب الإسرائيلي أربعين قتيلا ومئات الجرحى، بحسب مصادر طبية لوكالة "فرانس برس".