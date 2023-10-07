بوتين يعطي الضوء الأخضر لتسليم أوزبكستان الغاز الروسي

أعطى فلاديمير بوتين الضوء الأخضر لتسليم أوزبكستان الغاز الروسي عبر كازاخستان، في حين يعاني قطاع الغاز الروسي من العقوبات الغربية المرتبطة بالهجوم على أوكرانيا.



وأعلن الرئيس الروسي إلى جانب نظيريه الأوزبكي شوكت ميريضيايف والكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف اللذين قدما إلى مقر إقامته قرب موسكو لحضور حفل رسمي لبدء التسليم عبر دائرة الفيديو المغلقة "منح الإذن".



وأقيم الحفل يوم عيد ميلاد بوتين الحادي والسبعين.



وقال بوتين: "هذا أكبر مشروع ثلاثي للطاقة" بين روسيا وهاتين الجمهوريتين السوفياتيتين السابقتين في آسيا الوسطى.



وأشار الى ان هذا المشروع سيسمح لاوزبكستان الغنية بالمحروقات بالحصول على "مصدر إضافي للطاقة" في حين ستتمكن كازاخستان من حل مشكلة توفير إمدادات الغاز للمناطق الواقعة في شمال البلاد وشرقها.



وقال: "ستكون روسيا قادرة مرة أخرى على تأكيد مكانتها كمورد موثوق للغاز الطبيعي".