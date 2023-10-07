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إرتفاع حصيلة قتلى التصعيد مع حماس في الجانب الإسرائيلي إلى 70 قتيلًا

إرتفاع حصيلة قتلى التصعيد مع حماس في الجانب الإسرائيلي إلى 70 قتيلًا

قتل 70 شخصًا في الجانب الإسرائيلي في التصعيد مع حركة حماس الإسلامية السبت، وفق حصيلة محدثة لخدمة إسعاف "نجمة داوود الحمراء".



وقالت الخدمة في بيان: "حتى الساعة 17:35 بالتوقيت المحلي، (14:35 ت غ) بلغت الحصيلة المحدثة 70 قتيلًا ومئات الجرحى بجروح خطيرة ومتوسطة وخفيفة".

