مصرع ستة عسكريين في حريق بمركز تدريب في جنوب إفريقيا

مصرع ستة عسكريين في حريق بمركز تدريب في جنوب إفريقيا

قضى ستة عسكريين في جنوب إفريقيا في حريق إندلع بمركز تدريب في شمال شرق البلاد، حسب ما أعلن الجيش السبت.



وقال الجيش في بيان إنه يعتقد أن الحريق امتد إلى المركز من منجم قريب.



وأضاف: "نفيد أن ستة جنود من جيش جنوب إفريقيا لقوا حتفهم خلال هذا الحادث".



وأصيب ثلاثة عسكريين آخرين بحروق من الدرجة الثانية وتم نقلهم إلى مستشفى قريب.



وكان الجنود يستعدون لإجراء تدريب عسكري سنوي.