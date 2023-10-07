كنعاني: هجمات حماس تدل على الثقة بالنفس لدى الفلسطينيين في مواجهة إسرائيل

كنعاني: هجمات حماس تدل على الثقة بالنفس لدى الفلسطينيين في مواجهة إسرائيل

ذكرت وكالة "إسنا" الإيرانية شبه الرسمية للأنباء أن المتحدث بإسم وزارة الخارجية ناصر کنعاني إعتبر أن الهجمات التي شنتها حركة المقاومة الإسلامية "حماس" اليوم تدل على الثقة بالنفس لدى الفلسطينيين في مواجهة إسرائيل.



ونقلت "إسنا" عن تصريحات أدلى بها كنعاني في مقابلة قوله: "في هذه العملیة، إستخدمت عنصر المفاجأة وأسالیب مشترکة أخری وهذا یدل علی الثقة بالنفس لدی الشعب الفلسطیني أمام المحتلین".



وأشار المتحدث بإسم الحكومة علي بهادري جهرمي لوكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء (إرنا) إلى أن "الهجمات أثبتت أن النظام الصهيوني أكثر ضعفًا من أي وقت مضى، وأن المبادرة في يد الشبان الفلسطينيين"، وفق ما نقلت "رويترز".