غوتيريش يحث على بذل جهود لتجنب "توسع نطاق" التصعيد بين حماس وإسرائيل

غوتيريش يحث على بذل جهود لتجنب "توسع نطاق" التصعيد بين حماس وإسرائيل

حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش السبت على بذل جهود دبلوماسية في الشرق الأوسط من أجل منع توسع النزاع بين حماس وإسرائيل.



وجاء في بيان: "يحث الأمين العام على بذل كافة الجهود الدبلوماسية لتجنب توسع نطاق النزاع، ولا يمكن تحقيق السلام إلا من خلال مفاوضات تؤدي إلى حل الدولتين".



