بايدن يحذّر "أي جهة أخرى معادية لإسرائيل من السعي لاستغلال الوضع" بعد هجوم حماس

بايدن: الولايات المتحدة مستعدة لتقديم كل المساعدة اللازمة لدعم حكومة إسرائيل وشعبها

حذّر الرئيس الأميركي جو بايدن "أي جهة أخرى معادية لإسرائيل من السعي لاستغلال الوضع" بعد هجوم حماس، وفق ما جاء في بيان للبيت الأبيض.



وأكد بايدن أن الولايات المتحدة "مستعدة لتقديم كل المساعدة اللازمة لدعم حكومة إسرائيل وشعبها"، مشيرا الى أنه "لا يوجد أي تبرير للإرهاب على الإطلاق. ولإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها".