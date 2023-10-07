البرازيل ستدعو الى جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي بعد التصعيد بين حماس وإسرائيل

أعلنت البرازيل التي تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي، أنها ستدعو الى جلسة طارئة في أعقاب التصعيد السبت بين حركة حماس وإسرائيل، داعية الطرفين الى التهدئة.



وقالت وزارة الخارجية البرازيلية في بيان: "تدين الحكومة البرازيلية سلسلة التفجيرات والهجمات البرية التي تمّ تنفيذها اليوم في إسرائيل انطلاقا من قطاع غزة"، داعية الأطراف المعنيين الى "تجنّب تصعيد النزاع".