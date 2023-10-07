الكويت تحمل إسرائيل مسؤولية الإعتداءات السافرة على الفلسطينين

الكويت تحمل إسرائيل مسؤولية الإعتداءات السافرة على الفلسطينين



عبرت الكويت عن قلقها البالغ إزاء التطورات بين إسرائيل والفلسطينيين، محملة "إسرائيل مسؤولية الإعتداءات السافرة التي ارتكبتها سلطات الإحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الشقيق".



ودعت وزارة الخارجية في بيان أوردته "رويترز" "المجتمع الدولي إلى إنهاء ممارسات الإحتلال الإستفزازية" وسياسة التوسع الإستيطاني".