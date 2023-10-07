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حصيلة ضحايا النزاع في السودان تتجاوز تسعة آلاف قتيل
أخبار دولية
2023-10-07 | 11:43
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حصيلة ضحايا النزاع في السودان تتجاوز تسعة آلاف قتيل
حصيلة ضحايا النزاع في السودان تتجاوز تسعة آلاف قتيل
أوقع هجوم شنته قوات الدعم السريع على جبل أولياء جنوب الخرطوم ما لا يقل عن 10 قتلى السبت، وفق ما أفاد نشطاء فيما تجاوزت حصيلة النزاع المستمر منذ ستة أشهر في السودان تسعة آلاف قتيل.
وأفادت "لجنة المقاومة" المحلية بسقوط قنابل داخل منازل المدنيين في البلدة الصغيرة الواقعة على بعد نحو 50 كيلومترًا جنوب الخرطوم.
و"لجان المقاومة" هي واحدة من العديد من المجموعات في أنحاء السودان التي اعتادت تنظيم تظاهرات مؤيدة للديموقراطية. ومنذ اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في 15 نيسان، تساعد اللجان المواطنين المحاصرين بسبب المعارك.
وأشارت "لجنة المقاومة" في جبل أولياء إلى أن قوات الدعم السريع أطلقت قذائف مدفعية ثقيلة على البلدة، في أحدث هجوم لها على مناطق كانت في السابق بمنأى من القتال.
أخبار دولية
ضحايا
السودان
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