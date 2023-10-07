الجيش الإسرائيلي يؤكد أن حماس خطفت "عسكريين ومدنيين"

الجيش الإسرائيلي يؤكد أن حماس خطفت "عسكريين ومدنيين"



أكد الجيش الإسرائيلي أن حركة حماس خطفت "عسكريين ومدنيين" إسرائيليين خلال هجماتها السبت.



وقال المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغري لصحافيين: "هناك جنود ومدنيون مختطفون". وأضاف: "لا أستطيع تقديم أرقام عنهم في الوقت الحالي، إنها جريمة حرب إرتكبتها حماس وستدفع الثمن".



وكانت حركة حماس أعلنت أنها أسرت إسرائيليين في وقت سابق.